The 2018 edition of the Premier Volleyball League Open Conference is just days away and the teams are gearing for another crack at the competition. A new champion will be hailed as the BaliPure Purest Water Defenders decided to sit out this tournament. However, the addition of Ateneo-Motolite rounds the number of teams to eight. Here are the players from every team of the PVL Open Conference 2018. (To know more about the match schedules during the elimination round, click here.)

Iriga City-Navy Oragons

Head Coach: Edgardo Rusit

Assistant Coaches: Leah Ariola, Cecile Cruzada

Team Manager: Hon. Madelaine Alfelor-Gazmen

Physical Therapist: Alnasri Asiri

Grazielle Bombita (captain) – Outside Hitter

Mira Mendoza

Florence May Madulid – Outside Hitter

Jaymee Parin

Terang Ramas

Shyrra Carbriana – Setter

Reynelen Raterta – Setter

Nicole Guyguyon

Rizalie Amaro

Mary Jane Diane Ticar – Libero

Devine Eguia – Middle Blocker

Carissa Yvette Martinez – Outside Hitter

Head Coach: Ernesto Pamilar

Assistant Coach: Alegrio Carpio

Trainer: Roberto Javier

Physical Therapist: Ariel Dela Cruz

Judith Abil – Outside Hitter

Mary Anne Esguerra – Middle Blocker

Maria Jiezela Viray – Opposite Hitter

Maria Nieza Viray – Outside Hitter

Andrea Marzan – Middle Blocker

Seth Marione Rodriguez – Middle Blocker

Menchie Tubiera – Outside Hitter

Vira Guillema – Setter

Maria Shola May Luna Alvarez – Outside Hitter

Jan Eunice Galang – Libero

Kyle Negrito – Setter

Jovelyn Grace Prado (captain) – Outside Hitter

Zhar Velez – Middle Blocker

PetroGazz Angels

Head Coach: Jerry Yee

Assistant Coaches: Norman Miguel, Arnold Laniog

Conditioning Coach: Paolo Rivero

Team Manager: Camilly Mary Arielle Cruz

Trainer: Jay Chua

Statistician: Rald Ricafort

Physical Therapist: Rod Ann Oriel

Rachel Anne Austero – Outside Hitter

Djanel Welch Cheng – Setter

Cienne Mary Arielle Cruz – Libero

Jessey De Leon – Middle Blocker

Rica Jane Enclona – Libero

Mary Anne Mendrez – Outside Hitter

Alyssa Gayle Layug – Middle Blocker

Stephanie Mercado (captain) – Outside Hitter

Ranya Musa – Middle Blocker

Maricar Nepomuceno-Baloaloa – Opposite Hitter

Marites Pablo – Opposite Hitter

Jonah Sabete – Outside Hitter

Relea Ferina Saet – Setter

Pocari Sweat-Air Force Lady Warriors

Head Coach: TSgt. Jasper Jimenez

Assistant Coach: Ray Acodejo

Team Manager: Atty. Ken Mirasol

Team Physician: Maricel Ty

Physical Therapist: Gorby Sanco

Mae Denisse Crisostomo – Libero

Jeanette Panaga – Middle Blocker

Iari Yongco – Opposite Hitter

Aurea Francesca Racraquin – Outside Hitter

May Ann Pantino – Outside Hitter

Wendy Anne Semana – Setter

Gena Keeshia Andaya – Setter

Elaine Kasilag – Outside Hitter

Mary Ann Balmaceda – Libero

Dell Palomata – Middle Blocker

Angel Mae Antipuesto – Middle Blocker

Myla Pablo (captain) – Outside Hitter

Adamson-Akari Lady Falcons

Head Coach: Airess Star Padda

Assistant Coaches: Maria Angeli Tabaquero, Cherry Rose Macatangay

Team Manager: Russell Balbacal

Assistant Team Manager: Amanda Maria Villanueva

Physical Therapist: Rogelio Getigan

Ceasa Joria Pinar – Opposite Hitter

Christine Joy Soyud – Opposite Hitter

Chrislyn Uy – Outside Hitter

Bernadette Flora – Opposite Hitter

Chiara May Permentilla – Outside Hitter

May Jeannalyn Roque – Outside Hitter

Lea-Ann Perez (captain) – Middle Blocker

Tonnie Rose Ponce – Libero

Nina Balang – Libero

Krich Aesheluoz Macaslang – Middle Blocker

Nikka Yandoc – Setter

Trisha Mae Genesis – Outside Hitter

Gracelchen Ave – Outside Hitter

Mary Jane Igao – Setter

BanKo Perlas Spikers

Head Coach: Ariel Dela Cruz

Assistant Coaches: Michelle Carolino, Ivan Izack Dionisio

Team Manager: Charo Soriano

Physical Therapist: Marilou Regidor

Ryssabel Devanadera – Middle Blocker

Suzanne Roces (captain) – Opposite Hitter

Mary Mae Tajima – Middle Blocker

Angeline Marie Gervacio – Outside Hitter

Ma. Gizelle Jessica Tan – Libero

Jorella Marie De Jesus – Libero

Amanda Maria Villanueva – Opposite Hitter

Mary Joy Dacoron – Middle Blocker

Jamenea Ferrer – Setter

Roma Joy Doromal – Opposite Hitter

Fenela Risha Emnas – Setter

Nicole Anne Tiamzon – Outside Hitter

Rongomaipapa Amy Ahomiro – Middle Blocker

Ateneo De Manila-Motolite Lady Eagles

Head Coach: Oliver Almadro

Assistant Coaches: Jarod Hubalde, Vincent Raphael Mangulabnan, Karlo Martin Santos

Strength and Conditioning Coach: Miguel Aytona

Team Manager: Renchi Vera Cruz

Assistant Team Manager: Ramona Jessica Bagatsing

Physical Therapist: Dominique Abayon

Danielle Theris Ravena – Libero

Ma. Deanna Izabella Wong – Setter

Julianne Marie Samonte – Opposite Hitter

Vanessa Gandler – Opposite Hitter

Janel Maraguinot – Setter

Madeleine Yrenea Madayag – Middle Blocker

Bela Peralta – Libero

Pauline Marie Monique Gaston – Outside Hitter

Katrina Mae Tolentino – Opposite Hitter

Erika Beatriz Raagas – Outside Hitter

Kassandra Miren Gequillana – Outside Hitter

Isabel Beatriz De Leon – Middle Blocker

Samantha Fanger – Outside Hitter

Head Coach: Anusorn Bundit

Assistant Coaches: Ed Ortega, Karlo Santos, Joyce Palad

Team Manager: Sherwin Malonzo

Trainer: Eduardo Ortega

Physical Therapist: Geronimo Kamus

Alyssa Valdez (captain) – Outside Hitter

Coleen Laurice Bravo – Middle Blocker

Alexine Danielle Cabanos – Setter

Melissa Gohing – Libero

Michele Theresa Gumabao – Opposite Hitter

Rizza Jane Mandapat – Opposite Hitter

Julia Melissa Morado – Setter

Jessica Margarett Galanza – Outside Hitter

Risa Sato – Middle Blocker

Kyla Llana Atienza – Libero

Paula Marie Maninang – Outside Hitter

Maria Paulina Soriano – Middle Blocker

Rosemarie Vargas – Outside Hitter

Fille Saint Merced Cayetano – Outside Hitter