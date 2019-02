UAAP Season 81 Women’s Volleyball official rosters

The University Athletic Association of the Philippines has released the final roster of the women’s volleyball tournament for Season 81. Here are the players that will represent all eight academic institutions.

Head Coach: Airess Star Padda

Gracelchen Ave

Princess Niña Balang

Mary Joy Dacoron

Bernadette Flora

Trisha Mae Genesis

Mary Jane Igao

Hannah Nicole Infante

Krich Aesheluoz L. Macaslang

Lea-ann Perez

Chiara May Permentilla

Ceasa Joria Pinar

Tonnie Rose Ponce

Christine Joy Soyud

Nikka Yandoc

Head Coach: Oliver Almadro

Bea De Leon

Jaycel Ann Delos Reyes

Ayumi Furukawa

Vanessa Gandler

Ponggay Gaston

Kim Gequillana

Candice Gequillana

Maddie Madayag

Janel Maraguinot

Erika Beatriz Raagas

Dani Ravena

Jules Samonte

Kat Tolentino

Deanna Wong

Head Coach: Ramil De Jesus

Marionne Alba

Desiree Wynea Cheng

Maria Lourdes Clemente

Michelle Cobb

Jolina Dela Cruz

Ynna Nicole Hatulan

Rovena Andrea Instrella

Norielle Ipac

May Luna

Ferlyn Nomil

Aduke Ogunsanya

Carmel June Saga

Erika Mae Santos

Ernestine Grace Tiamzon

Head Coach: George Pascua

Ivana Marie Agudo

Angelica Bautista

Czarina Grace Carandang

Maria Angelica Cayuna

Celine Domingo

Ria Duremdez

Lycha Ebon

Heather Guino-o

Carlota Hernandez

Jerrili Malabanan

Martha Mora

Kyle Negrito

France Elize Ronquillo

Jeanette Villareal

Head Coach: Norman Miguel

Joyme Cagande

Joni Anne Chavez

Elaine Cloza

Roselyn Doria

Ivy Keith Lacsina

Mary Antonette Landicho

Gelina Mae Luceño

Jennifer Nierva

Mary Klymince Orillaneda

Audrey Kathryn Paran

Princess Anne Robles

Head Coach: Ray Karl Dimaculangan

Judith Abil

Jasmine Gayle Alcayde

Kath Arado

Jasckin May Babol

Roselle Baliton

Laizah Ann Bendong

Lhara Maye Clavano

Mariella Gabarda

Mialyn Manabat

Mary Anne Mendrez

Zilfa Geline Olarve

Seth Marione Rodriguez

Remcel Joyce Santos

Jana Katrina Sta. Maria

Head Coach: Godfrey Okumu

Remelyn Altomea

Mary Mirgie Bautista

Lorie Lyn Bernardo

Marian Alisa Buitre

Diana Mae Carlos

Justine Dorog

Ayel Estrañero

Aieshalaine Gannaban

Marist Layug

Isa Molde

Jessma Ramos

Roselyn Rosier

Caryl Sandoval

Marianne Sotomil

Head Coach: Emilio “Kung Fu” Reyes

Alina Bicar

Milena Alessandrini

Janine Kyla Balcorta

Janel Delerio

Maria Fe Galanza

Kecelyn Galdones

Ysa Jimenez

Eya Laure

Mary Dominique Pacres

Rica Jane Rivera

Rachelle Roldan

Cherry Ann Rondina

Donna May Tuazon

Caitlin Viray