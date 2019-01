UAAP Season 81 men’s and women’s volleyball tournament game schedule, results, standings

The schedule for the first round of UAAP Season 81 men’s and women’s volleyball tournaments are out. Check out when your favorite teams will play. We will update this once the second round schedule has been released. Teams wearing light-colored uniforms are listed first in every match-up. Schedule is updated as of January 28, 2019.

February 16, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – UE Red Warriors vs. UP Fighting Maroons (Men’s)

10 AM – FEU Tamaraws vs. NU Bulldogs (Men’s)

2 PM – UE Lady Warriors vs. UP Lady Maroons (Women’s)

4 PM – FEU Lady Tamaraws vs. NU Lady Bulldogs (Women’s)

February 17, 2019 (Venue: Mall of Asia Arena)

8 AM – Adamson Soaring Falcons vs. UST Growling Tigers (Men’s)

10 AM – De La Salle Green Spikers vs. Ateneo Blue Eagles (Men’s)

2 PM – Adamson Lady Falcons vs. UST Golden Tigresses (Women’s)

4 PM – De La Salle Lady Spikers vs. Ateneo Lady Eagles (Women’s)

February 20, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – Ateneo Blue Eagles vs. UST Growling Tigers (Men’s)

10 AM – UP Fighting Maroons vs. FEU Tamaraws (Men’s)

2 PM – Ateneo Lady Eagles vs. UST Golden Tigresses (Women’s)

4 PM – UP Lady Maroons vs. FEU Lady Tamaraws (Women’s)

February 23, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – NU Bulldogs vs. UE Red Warriors (Men’s)

10 AM – De La Salle Green Spikers vs. Adamson Soaring Falcons (Men’s)

2 PM – NU Lady Bulldogs vs. UE Lady Warriors (Women’s)

4 PM – De La Salle Lady Spikers vs. Adamson Lady Falcons (Women’s)

February 24, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – UST Growling Tigers vs. UP Fighting Maroons (Men’s)

10 AM – FEU Tamaraws vs. Ateneo Blue Eagles (Men’s)

2 PM – UST Golden Tigresses vs. UP Lady Maroons (Women’s)

4 PM – FEU Lady Tamaraws vs. Ateneo Lady Eagles (Women’s)

February 27, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – NU Bulldogs vs. De La Salle Green Spikers (Men’s)

10 AM – Adamson Soaring Falcons vs. UE Red Warriors (Men’s)

2 PM – NU Lady Bulldogs vs. De La Salle Lady Spikers (Women’s)

4 PM – Adamson Soaring Falcons vs. UE Lady Warriors (Women’s)

March 2, 2019 (Venue: Smart Araneta Coliseum)

8 AM – FEU Tamaraws vs. UST Growling Tigers (Men’s)

10 AM – UP Fighting Maroons vs. De La Salle Green Spikers (Men’s)

2 PM – FEU Lady Tamaraws vs. UST Golden Tigresses (Women’s)

4 PM – UP Lady Maroons vs. De La Salle Lady Spikers (Women’s)

March 3, 2019 (Venue: Smart Araneta Coliseum)

8 AM – Ateneo Blue Eagles vs. UE Red Warriors (Men’s)

10 AM – NU Bulldogs vs. Adamson Soaring Falcons (Men’s)

2 PM – Ateneo Lady Eagles vs. UE Lady Warriors (Women’s)

4 PM – NU Lady Bulldogs vs. Adamson Lady Falcons (Women’s)

March 6, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – UE Red Warriors vs. FEU Tamaraws (Men’s)

10 AM – De La Salle Green Spikers vs. UST Growling Tigers (Men’s)

2 PM – UE Lady Warriors vs. FEU Lady Tamaraws (Women’s)

4 PM – De La Salle Lady Spikers vs. UST Golden Tigresses (Women’s)

March 9, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – UE Red Warriors vs. De La Salle Green Spikers (Men’s)

10 AM – UST Growling Tigers vs. NU Bulldogs (Men’s)

2 PM – UE Lady Warriors vs. De La Salle Lady Spikers (Women’s)

4 PM – UST Golden Tigresses vs. NU Lady Bulldogs (Women’s)

March 10, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – Adamson Soaring Falcons vs. FEU Tamaraws (Men’s)

10 AM – Ateneo Blue Eagles vs. UP Fighting Maroons (Men’s)

2 PM – Adamson Lady Falcons vs. FEU Lady Tamaraws (Women’s)

4 PM – Ateneo Lady Eagles vs. UP Lady Maroons (Women’s)

March 13, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – Adamson Soaring Falcons vs. Ateneo Blue Eagles (Men’s)

10 AM – UP Fighting Maroons vs. NU Bulldogs (Men’s)

2 PM – Adamson Lady Falcons vs. Ateneo Lady Eagles (Women’s)

4 PM – UP Lady Maroons vs. NU Lady Bulldogs (Women’s)

March 16, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – Ateneo Blue Eagles vs. NU Bulldogs (Men’s)

10 AM – FEU Tamaraws vs. De La Salle Green Spikers (Men’s)

2 PM – Ateneo Lady Eagles vs. NU Lady Bulldogs (Women’s)

4 PM – FEU Lady Tamaraws vs. De La Salle Lady Spikers (Women’s)

March 17, 2019 (Venue: Filoil Flying V Center, San Juan)

8 AM – UST Growling Tigers vs. UE Red Warriors (Men’s)

10 AM – UP Fighting Maroons vs. Adamson Soaring Falcons (Men’s)

2 PM – UST Golden Tigresses vs. UE Lady Warriors (Women’s)

4 PM – UP Lady Maroons vs. Adamson Lady Falcons (Women’s)