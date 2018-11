Complete team rosters for RVL National Finals 2018

Nine of the best high school volleyball teams in the Philippines and three invitational teams will converge at the Ynares Sports Arena in Pasig City for a week of quality action. The Rebisco Volleyball League National Finals will start on November 17 and end on November 23 with the semifinals and the medal matches. Here are the line-ups of every participating team in the RVL National Finals 2018.

Team Manager: Jose Montalbo

Head Coach: Ian Macariola

Assistant Coaches: Roberto Calamba Jr. and Emmanuel Ma

# 01 – Katherine Shaine Cortez (Setter)

# 02 – Rhean Hebraica Almendralejo (Setter)

# 03 – Kathleen Kate Tan (Libero)

# 05 – Shane Carmona (Outside Attacker)

# 07 – Aurea Claudette Alvero (Middle Blocker)

# 08 – Joan Marie Monares (Middle Blocker)

# 09 – Kiesha Dazzie Bedonia (Middle Blocker)

# 10 – Dya Hanica Mejos (Outside Attacker)

# 11 – Kyrzten Annikha Cabasac (Opposite/Outside Attacker)

# 12 – Jeanny Padilla (Libero)

# 15 – Alyssa Bertolano (Opposite/Outside Attacker)

# 17 – Erika Jin Deloria (Outside Attacker)

Head Coach: Cancio Nicanor Guibone

# 01 – Rhea Mae Densing (Middle Blocker)

# 02 – Martha Andre Raagas (Middle Blocker)

# 03 – Evelyn Amor Padinit (Setter)

# 04 – Kate Angel Guimary (Opposite Attacker)

# 05 – Hannah Hilary Ababon (Libero)

# 06 – Hannah Jane Caayao (Opposite Attacker)

# 08 – Ella Mae Cajilla (Outside Attacker)

# 09 – Meralyn Digang (Outside Attacker)

# 10 – Jaysey May Casquejo (Middle Blocker)

# 11 – Jules Kate Bodiongan (Setter)

# 15 – Gwyndyl Cajilla (Outside Attacker)

# 20 – Feby Dalyn Ballentos (Middle Blocker)

Team Manager: Chris Spalding

Head Coach: Larry Tuileta

Assistant Coaches: J.R. Olaso and Bob Kawamura

# 01 – Chevelle Wagner-Chun (Libero)

# 02 – Gennezia Hawkins (Defensive Specialist)

# 04 – Ella Connor (Opposite Attacker)

# 06 – Aniya Hawthorne (Middle Blocker)

# 07 – Madisyn Beirne (Outside Attacker)

# 08 – Nive Tuileta (Setter)

# 11 – Siela Avea (Middle Blocker)

# 16 – Keaupunilani Kamakeeaina (Setter)

# 17 – Naniloa Spaar (Outside Attacker)

Head Coach: Abel Nunag

Assistant Coaches: Roehl Lawingco and Michael Bengco

# 01 – Hannah Natasa Villanueva (Outside Attacker)

# 02 – Aira Cardines (Setter)

# 03 – Therese Angeli Manalo (Outside Attacker)

# 04 – Princess Alyssa Nunag (Libero)

# 06 – Angeline Macasio (Middle Blocker)

# 07 – Jamaica Sanchez (Libero)

# 08 – Alyssa Dizon (Setter)

# 09 – Nadine Angeli Berces (Opposite Attacker)

# 11 – Svetlana Crystal Joan Cayanan (Outside Attacker)

# 12 – Kristine Joy Dionisio (Middle Blocker)

# 15 – Sophia Dominique Javier (Outside Attacker)

# 16 – Lyzeth Faye Nocom (Outside Attacker)

Holy Rosary College

Head Coach: Lerma Giron

Assistant Coaches: Ellen Quintero and Rex Mercado

# 01 – Abby Gail Eusebio (Opposite/Outside Attacker)

# 02 – Julea Dawn Lopena (Libero)

# 03 – Aliah Marce (Opposite Attacker)

# 04 – Trisha Gayle Tubu (Middle Blocker)

# 06 – Maveth Torres (Middle Blocker)

# 07 – Gabrelle Noreen Estrellanes (Middle Blocker)

# 08 – Caryl Monique Quilem (Outside Attacker)

# 09 – Lency Angeline Duarte (Outside Attacker)

# 10 – Venice Puzon (Setter)

# 11 – Bernadette Nasol (Libero)

# 12 – Cheska Beatrice Carlos (Setter)

# 13 – Red Bascon (Outside Attacker)

Team Manager: Leonard Farochilen

Head Coach: Rogelio Getigan Jr.

Assistant Coach: Roy Aldriche Alcazar

# 02 – Cae Jelean Lazo (Libero)

# 03 – Sunshine Layug (Middle Blocker)

# 04 – Stacey Denise Lopez (Outside Attacker)

# 05 – Antonette Adolfo (Opposite Attacker)

# 06 – Trisha Mae Gojol (Outside Attacker)

# 07 – Louie Romero (Setter)

# 08 – Trixie Mae Gojol (Setter)

# 09 – Lucille May Almonte (Outside Attacker)

# 10 – Natalie Marie Estreller (Opposite Attacker)

# 11 – Rizza Andrea Cruz (Middle Blocker)

# 12 – Aeriel Jean Flores (Opposite Attacker)

# 13 – Martina Lucida Aprecio (Middle Blocker)

Head Coach: Irene Roa

Assistant Coach: Priscila Oladive

# 01 – Patricia Joy Amidao

# 02 – Phoebe Baldesco

# 03 – Harriet Genine Corda

# 06 – Arym Clarice Armada

# 07 – Frenelyn Partulan

# 08 – Alona Nicole Caguicla

# 09 – Nina Joy Adel

# 10 – Xyza Rufel Gula

# 11 – Ezra Rachel Juntilla

# 12 – Alyssa Nicole Mirales

# 14 – Angela Kyla Saranillo

# 15 – Miyuki Alicer

Head Coach: Rolan Dela Cruz

Assistant Coaches: Romer Libona and Ross Dignadice

# 01 – Shiena Mae Diaz

# 03 – Cesa Sombrea

# 04 – Chariz Jay Layo

# 07 – Pinky Rose Candido

# 08 – Bea Johanna Legado

# 10 – Ella Mae Justine Magbalot

# 12 – Jamaica Hyacinth Yap

# 13 – Ma. Carmela Zarate

# 14 – Xiara Estelle Sincer

# 15 – Rean Marie Zambra

# 16 – Mikayla Shaine Alonzo

# 17 – Angelica Depita

Team Sarawak Malaysia

Team Manager: Ing King Wong

Head Coach: Ling Hui Tang

Assistant Coaches: Feng Nie Law and Chin Ung Hii

# 01 – Shi Ru Wong

# 02 – Sze Ting Ling

# 03 – Chan Xuan Tie

# 05 – Yien Ling Ley

# 06 – Vanessa Yong

# 07 – Sheau Jun Woh

# 08 – Tin Tin Tie

# 09 – Jia Yi Chew

# 10 – Chui Cheng Foo

# 12 – Siew Keen Wong

# 15 – Xu Yan Teo

# 16 – Yu Yian Ling

University of Mindanao Tagum College

Head Coach: Michael Angelo Paulo

Assistant Coaches: Maria Vilma Manulat and Mylin Que

# 01 – Keanna Delle Adlao

# 03 – Janelle Chilo Maignos

# 04 – Geezel May Tsunashima

# 05 – Vianmay Kristine Capillanes

# 08 – Yvana Avik Sulit

# 10 – Joelle Queen Marie Libres

# 12 – Sheena Marie Archeelou Caro

# 13 – Bianca Ordoña

# 14 – Maxinne Joyce Tayag

# 15 – Marianne Louise Tayag

# 17 – Breyanna Kathleen Sasil

# 19 – Niña Camille Montera

University of San Juan Recoletos

Head Coach: Roldan Potot

Assistant Coaches: Claire Anne Manalili and Jamel Macasmat

# 01 – Joan Decemary Narit

# 02 – Chenie Tagaod

# 04 – Jolly Velasquez

# 05 – Chriszelle Anne Caasi

# 06 – Dianne Mae Duazo

# 07 – Lyn Ross Densing

# 08 – Danivah Sheilo Aying

# 09 – Louneth Marie Abangan

# 10 – Jennifer Louise Delos Santos

# 12 – Anne Krizzia Caasi

# 17 – Jam Marie Gayo

# 18 – Karylle Ann Caasi

Z – Air Maori

Head Coach: Desmond Kerekere

Assistant Coaches: Maia Westrupp and Mary Kerekere

# 01 – Grace Tirikatene

# 02 – Kalani Ruri

# 03 – Jasmine Westrupp

# 04 – Hannah Manihera-Double

# 05 – Lyric Koria

# 06 – Layla Sae

# 07 – Maisie Cropley

# 08 – Kaila Ru

# 09 – Loea Feuillade