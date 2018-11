Stats from the semis and the medal matches

After six days of preliminary competition, the semifinal cast was set as the Holy Rosary College took on Kings Montessori School while Bacolod Tay Tung High School took on Hawaii Under 18. KMS and Hawaii won to set a gold medal showdown while HRC and BTT fought for bronze. In the end, the Thunderbolts outlasted the Rhinos in five sets to take third place while the Lady Vikings dominated the Hawaiians in three straight sets to capture gold. Here are the scoring stats for the semifinals and medal matches of the Rebisco Volleyball League 2018 National Finals:

KMS

# 02 – Cae Jelean Lazo (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 03 – Sunshine Layug (middle blocker) – 4 attacks / 1 blocks / 1 aces

# 04 – Stacey Denise Lopez (outside attacker) – 4 attacks / 0 blocks / 3 aces

# 05 – Antonette Adolfo (opposite attacker) – 6 attacks / 0 blocks / 1 aces

# 06 – Trisha Mae Gojol (outside attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 07 – Louie Romero (setter) – 6 attacks / 2 blocks / 0 aces

# 08 – Trixie Mae Gojol (setter) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 09 – Lucille May Almonte (outside attacker) – 10 attacks / 0 blocks / 1 aces

# 10 – Natalie Marie Estreller (opposite attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 11 – Rizza Andrea Cruz (middle blocker) – 6 attacks / 2 blocks / 0 aces

# 12 – Aeriel Jean Flores (opposite attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 13 – Martina Lucida Aprecio (middle blocker) – 1 attack / 0 blocks / 0 aces

HRC

# 01 – Abby Gail Eusebio (opposite/outside attacker) – 4 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 02 – Julea Dawn Lopena (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 03 – Aliah Marce (opposite attacker) – 13 attacks / 1 block / 1 ace

# 04 – Trisha Gayle Tubu (middle blocker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 06 – Maveth Torres (middle blocker) – 2 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 07 – Gabrelle Noreen Estrellanes (middle blocker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 08 – Caryl Monique Quilem (outside attacker) – 3 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 09 – Lency Angeline Duarte (outside attacker) – 6 attacks / 0 blocks / 2 aces

# 10 – Venice Puzon (setter) – 1 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 11 – Bernadette Nasol (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 12 – Cheska Beatrice Carlos (setter) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 13 – Red Bascon (outside attacker) – 5 attacks / 0 blocks / 2 aces

Hawaii

# 01 – Chevelle Wagner-Chun (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 02 – Gennezia Hawkins (defensive specialist) – 0 attacks / 0 blocks / 1 ace

# 04 – Ella Connor (opposite attacker) – 3 attacks / 0 blocks / 1 ace

# 06 – Aniya Hawthorne (middle blocker) – 0 attacks / 1 block / 0 aces

# 07 – Madisyn Beirne (outside attacker) – 8 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 08 – Nive Tuileta (setter) – 0 attacks / 1 block / 0 aces

# 11 – Siela Avea (middle blocker) – 0 attacks / 0 blocks / 1 ace

# 16 – Keaupunilani Kamakeeaina (setter) – 3 attacks / 2 blocks / 3 aces

# 17 – Naniloa Spaar (outside attacker) – 6 attacks / 1 block / 1 ace

Bacolod Tay Tung

# 01 – Katherine Shaine Cortez (setter) – 0 attacks / 0 blocks / 2 aces

# 02 – Rhean Hebraica Almendralejo (setter) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 03 – Kathleen Kate Tan (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 05 – Shane Carmona (outside attacker) – 4 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 07 – Aurea Claudette Alvero (middle blocker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 08 – Joan Marie Monares (middle blocker) – 8 attacks / 1 block / 1 ace

# 09 – Kiesha Dazzie Bedonia (middle blocker) – 1 attack / 1 block / 1 ace

# 10 – Dya Hanica Mejos (outside attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 11 – Kyrzten Annikha Cabasac (opposite/outside attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 12 – Jeanny Padilla (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 15 – Alyssa Bertolano (opposite attacker) – 3 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 17 – Erika Jin Deloria (outside attacker) – 3 attacks / 0 blocks / 1 ace

Bronze Medal Match: BTT vs. HRC (BTT wins: 19-25, 25-17, 24-26, 25-17, 17-15)

Bacolod Tay Tung

# 01 – Katherine Shaine Cortez (setter) – 0 attacks / 0 blocks / 3 aces

# 02 – Rhean Hebraica Almendralejo (setter) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 03 – Kathleen Kate Tan (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 05 – Shane Carmona (outside attacker) – 13 attacks / 0 blocks / 4 aces

# 07 – Aurea Claudette Alvero (middle blocker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 08 – Joan Marie Monares (middle blocker) – 8 attacks / 0 block / 1 ace

# 09 – Kiesha Dazzie Bedonia (middle blocker) – 7 attacks / 3 blocks / 5 aces

# 10 – Dya Hanica Mejos (outside attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 11 – Kyrzten Annikha Cabasac (opposite/outside attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 12 – Jeanny Padilla (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 15 – Alyssa Bertolano (opposite attacker) – 10 attacks / 0 blocks / 1 ace

# 17 – Erika Jin Deloria (outside attacker) – 16 attacks / 0 blocks / 3 aces

HRC

# 01 – Abby Gail Eusebio (opposite/outside attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 02 – Julea Dawn Lopena (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 03 – Aliah Marce (opposite attacker) – 9 attacks / 1 block / 2 aces

# 04 – Trisha Gayle Tubu (middle blocker) – 3 attacks / 2 blocks / 0 aces

# 06 – Maveth Torres (middle blocker) – 5 attacks / 0 blocks / 1 ace

# 07 – Gabrelle Noreen Estrellanes (middle blocker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 08 – Caryl Monique Quilem (outside attacker) – 7 attacks / 0 blocks / 5 aces

# 09 – Lency Angeline Duarte (outside attacker) – 8 attacks / 1 block / 1 ace

# 10 – Venice Puzon (setter) – 2 attacks / 0 blocks / 4 aces

# 11 – Bernadette Nasol (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 12 – Cheska Beatrice Carlos (setter) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 13 – Red Bascon (outside attacker) – 6 attacks / 0 blocks / 5 aces

Gold Medal Match: KMS vs. Hawaii (KMS wins: 25-12, 25-20, 26-24)

KMS

# 02 – Cae Jelean Lazo (libero) – 1 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 03 – Sunshine Layug (middle blocker) – 0 attacks / 1 block / 0 aces

# 04 – Stacey Denise Lopez (outside attacker) – 9 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 05 – Antonette Adolfo (opposite attacker) – 7 attacks / 1 block / 0 aces

# 06 – Trisha Mae Gojol (outside attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 07 – Louie Romero (setter) – 2 attacks / 0 blocks / 2 aces

# 08 – Trixie Mae Gojol (setter) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 09 – Lucille May Almonte (outside attacker) – 11 attacks / 0 blocks / 3 aces

# 10 – Natalie Marie Estreller (opposite attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 11 – Rizza Andrea Cruz (middle blocker) – 4 attacks / 2 blocks / 3 aces

# 12 – Aeriel Jean Flores (opposite attacker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 13 – Martina Lucida Aprecio (middle blocker) – 1 attack / 0 blocks / 0 aces

Hawaii

# 01 – Chevelle Wagner-Chun (libero) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 02 – Gennezia Hawkins (defensive specialist) – 0 attacks / 0 blocks / 1 ace

# 04 – Ella Connor (opposite attacker) – 7 attacks / 1 block / 3 aces

# 06 – Aniya Hawthorne (middle blocker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 07 – Madisyn Beirne (outside attacker) – 6 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 08 – Nive Tuileta (setter) – 2 attacks / 0 blocks / 0 aces

# 11 – Siela Avea (middle blocker) – 0 attacks / 0 blocks / 0 ace

# 16 – Keaupunilani Kamakeeaina (setter) – 8 attacks / 1 block / 2 aces

# 17 – Naniloa Spaar (outside attacker) – 6 attacks / 0 blocks / 0 aces