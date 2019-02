PSL Grand Prix 2019 team rosters

The Philippine Superliga has relased the team rosters for the eight teams that will participate in the PSL Grand Prix 2019. Check them out here.

Sta. Lucia Lady Realtors

Team Manager: Rose Santos

Head Coach: Raymund Castillo

Assistant Coaches: Eddieson Orcullo, Glenn Mar Enverga

Therapists/Trainer: K. Tenorio, G. Gomez

Players

#1 Rachel Ann Austero

#2 Jan Andrea Morano

#3 Casey Schoenlein

#4 Rebecca Rivera

#5 Juliet Catindig (libero)

#8 Casey Lohman

#9 Amanda Villanueva

#11 Jenelle Lo (libero)

#12 Rubie De Leon

#14 Andrea Marzan

#15 Jhoana Maraguinot

#16 Souzan Raslan

#17 Michelle Laborte

#18 Pamela Lastimosa (team captain)

United Volleyball Club

Team Manager: Vian Seranilla

Head Coach: Joshua Ylaya

Assistant Coach: Tina Salak

Therapists/Trainer: Solano, Arcalas, Parej

Players

#1 Kalei Mau (team captain)

#2 Shar Lala Manu-Olevao

#3 Alohi Robins-Hardy

#5 Yaasmeen Bedart-Ghani

#6 Shiela Marie Pineda (libero)

#8 Justine Tiu

#9 Gyra Barroga

#10 Marge Tejada

#11 Amy Ahomiro

#12 Dancel Dusaran (libero)

#15 Shannen Palec

#16 Ma. Cecilia Banggad

#17 Erika Gel Alkuino

#18 Arianna Angustia

PLDT Home Fibr

Team Managers: Del Rosario/Nadal

Head Coach: Roger Gorayeb

Assistant Coaches: Clint Malazo, Niel Fred Are

Therapists/Trainer: Raymond Pili

Players

#1 Sasa Devanadera

#4 Jasmine Nabor

#5 Grethcel Soltones (team captain)

#6 Lizlee Ann Pantone

#7 Vira May Guillema

#9 Aiko Urdas

#10 Maria Shola Alvarez

#11 Lou Ann Latigay

#12 Kat Villegas

#16 Alyssa Eroa (libero)

#17 Joyce Sta. Rita

#18 Angelica Macabalitao

#24 Kendra Dahlke

#25 Grace Lazard

Foton Tornadoes Blue Energy

Team Manager: Diane Santiago

Head Coach: Aaron Velez

Assistant Coaches: Edjet Mabbayad, Brian Esquibel

Therapists/Trainer: M. Pili/M. Dandan

Players

#1 Iumi Yongco (libero)

#2 Gyzelle Sy

#4 Carmina Aganon

#5 Carla Sandoval

#6 Courtney Felinski

#7 Geneveve Casugod

#9 Ivy Perez

#10 Maika Ortiz

#11 Shaya Adorador

#12 Jen Reyes (libero)

#13 Selime Ilyasoglu

#14 Kathleen Barrinuevo

#15 Elaine Kasilag

#17 CJ Rosario

Team Manager: Ken Silverio Ucang

Head Coach: Edgar Barroga

Assistant Coaches: Rico de Guzman, Ed Ajon

Therapists/Trainer: Cabungan/Atienza

Players

#1 Jannine Navarro

#3 Jheck Dionela (libero)

#5 Mae Vivas

#6 Pauline Cardiente

#7 Mylene Paat

#9 Anastasia Artemeva

#10 Acey Masangkay

#11 Erica Wilson

#12 Cecilia Cindy Amutan (libero)

#13 Rachel Anne Daquis (team captain)

#15 Rapril Aguilar

#16 Shirley Salamagos

#17 Ranya Musa

Team Managers: A. Sta. Maria, J. Ferrer

Head Coach: Sherwin Meneses

Assistant Coaches: Parley Tupaz, Ronald Dulay

Therapists/Trainer: Dimaculangan/Vitug

Players

#1 Sheeka Gin Espinosa (libero)

#2 April Ross Hingpit

#4 Carol Ann Cerveza

#5 Patty Jane Orendain

#8 Angeli Araneta (team captain)

#9 Bia Fatima General (libero)

#11 May Macatuno

#12 MIkaela Lopez

#14 Marlyn Llagoso

#15 Nikolle Del Rio

#16 Jamie Lavitoria

#17 Fiola Ceballos

#18 Ria Meneses

#21 Kseniya Kocyigit

Team Manager: Hollie Reyes

Head Coach: Ramil De Jesus

Assistant Coaches: Noel Orcullo, Benson Bocboc

Therapists/Trainer: Montemar/Montalvo

Players

#1 Lindsay Stalzer

#2 Aby Maraño

#4 Rebecca Perry

#5 Dawn Macandili (libero)

#6 Ara Galang

#8 Fritz Joy Gallenero (libero)

#9 Kim Fajardo

#10 Majoy Baron

#11 Cha Cruz-Behag (team captain)

#12 Bian Elaine Juanillo

#15 Kim Kianna Dy

#16 Klarisa Abriam

#17 Alexine Daniele Cabanos

#18 Michelle Morente

Team Manager: R. Cruz/M. Reyes

Head Coach: Shaq Delos Santos

Assistant Coaches: Christian Fernandez, Meg Kirk Beliran, Erickson Ramos

Therapists/Trainer: Lavarias/Mallari

Players

#1 Katherine Bell (team captain)

#2 Bernadeth Pons

#3 Mika Reyes

#4 Stephanie Niemer

#6 Mary Anne Esguerra

#7 Ces Molina

#8 Aiza Maizo-Pontillas

#9 Remy Palma

#10 Pia Gaiser (libero)

#12 Rhea Dimaculangan

#13 Denden Lazaro

#14 Chlodia Cortez

#15 Angelica Legacion

#16 Carmela Tunay