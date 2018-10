PSL Collegiate Grand Slam Team Rosters

College volleyball fans are in for a special treat as six teams compete in the PSL Collegiate Grand Slam 2018. Games are played every Saturday and the champion will win a training camp in Thailand that will be fully sponsored by the league.

Click here to learn more about the tournament’s match schedule.

Meanwhile, here are the players that will suit up for their respective alma mater.

Colegio San Agustin – Binan

Team Manager: Fray Eduardo Obrique

Head Coach: Rey Anthony Beniga

Assistant Coaches: Alvin Manuyag, Edwin Souza

Therapist/Trainer: F. Libas/ J. Babilonia

Players:

#1 Mary Rose Delos Santos

#2 Aimie Lacambra

#3 Maria Alexerie Flores

#4 Andrea Kate Parel

#5 Lency Duarte

#6 Erika Aliana Rivera

#7 Roxanne Alfaro

#8 Aliah Marce

#9 Nicole May Duran

#10 Venice Puzon

#11 Haidee Bernardo

#12 Maveth Torres

#14 Kristine Charlotte Hammond

#17 Franchesca De Leon

De La Salle University – Dasmarinas

Team Manager: Fidel Rojales

Head Coach: Joven Racelis

Assistant Coach: Vicente Carranza

Therapist/Trainer: Ilagan/Balaba

Players:

#1 Eunice Gercie Castillo (team captain)

#2 Kimberly Wong

#3 Katrina Carranza

#4 Jubilee Anne Del Rosario

#5 Angel Auby Protacio

#6 Yasmin Shane Parohinog

#7 Mara Allyza Galicia

#8 Rain Cyrille Ramos

#9 Myell Joy Pasco

#10 Ethel Betrice Tono

#11 Jenny Balagdatan

#12 Pearl Alexandrette Pena

#13 Shaina Charisse Velasco

#14 Basilyn Delfin

University of the East

Team Managers: Elmer Ngo and M. Reyes

Head Coach: Rodrigo Roque

Assistant Coaches: Jerome Guhit, R.K. Dimaculangan

Therapist/Trainer: Danica Galvez

Players:

#1 Judith Abil

#2 Lhara May Clavano

#3 Mariella Gabarda

#4 Mary Ann Mendrez

#5 Kath Arado

#6 Juliet Catindig

#7 Seth Rodriguez

#8 Zilfa Geline Olarve

#10 Jasckin May Babol

#11 Carol De Leon

#12 Roselle Baliton (team captain)

#14 Laizah Bendong

#15 Jasmine Gayle Alcayde

#17 Remcel Joyce Santos

University of the Philippines

Team Manager: Andrea P. Lagman

Head Coach: Godfrey Okumu

Assistant Coaches: Jose Mari Angulo, Joyce Palad

Therapist/Trainer: Acantilado/Miguel

Players:

#2 Lorielyn Bernardo

#3 Maristela Genn Layug

#5 Patricia Elise Siao

#6 Jessma Clarice Ramos

#7 Andreanna Paulsen Lagman

#8 Nicole Ann Magsarile

#11 Caryl Sandoval

#12 Michaela Louise Osorio

#13 Justine Dorog

#14 Aieshalaine Gannaban

#15 Mary Mirgie Bautista

#17 Ma. Arielle Estranero

#18 Dianna Mae Carlos

#19 Marianne Sotomil

University of Santo Tomas

Team Manager: Fr. Jannel Abogado

Head Coach: Emilio Reyes Jr.

Assistant Coaches: Yani Fernandez, Paul Jan Doloiras

Therapist/Trainer: Rico/Alfafara/Tomas

Players:

#1 Rizalinda Martin

#2 Donna Mae Tuazon

#3 Ysabel Jamie Jimenez

#4 Caitlin Viray

#6 Milena Alessandrini

#8 Eya Laure

#9 Rachelle Roldan

#11 Camille Victoria

#12 Kecelyn Galdones

#13 Mafe Galanza

#14 Christine Francisco (team captain)

#15 Janine Balcorta

#16 Maria Agatha Mangulabnan

#17 Janel Delerio

Far Eastern University

Team Manager: Jimmy Sia

Head Coach: Rei Diaz Jr.

Assistant Coaches: Mike Santos, Manolo Refugia

Therapist/Trainer: Marilou Regidor

Players:

#2 Fiona Abijay

#4 France Elize Ronquillo

#6 Ivana Marie Agudo

#7 Lycha Ebon (team captain)

#8 Maria Angelica Cayuna

#9 Jamaica Pascua

#10 Toni Rose Basas

#11 Martha Mora

#12 Alianne Florendo

#13 Sheena Gallentes

#14 Ezra Madrigal

#16 Czarina Grace Carandang

#17 Jesca Marie Tanguin

#19 Clavel Dejito

