BVR December Open: A Christmas Rally Match Schedule, Teams

Beach Volleyball Republic’s last leg for 2018 is in full swing at the Sands SM By the Bay, Mall of Asia Complex, Pasay City. Twelve teams in the Men’s Division and another twelve in the Women’s Division will battle to have a merry Christmas as kings and queens of sand. Here are the participating teams for the BVR December Open: A Christmas Rally as well as the full game schedule.

BVR December Open: A Christmas Rally participating teams

Men’s Division

Air Force-Sta. Elena: Jesse Lopez and Ranran Abdilla

Army: Jason Uy and Joshua Barrica

Boysen-NU: Edward Camposano and James Buytrago

Cignal 1: Edward Bonono and Fauzi Ismail

Cignal 2: Karl Baysa and Josh Villanueva

Fury-Ritemed: Philip Bagalay and Brian Tan

Luna: AJ Pareja and Greg Utupo

M&M: Mike Abria and Mike Shavrak

Malaya Business Insight: Edwin Tolentino and Ricci Gonzales

PLDT: Mark Alfafara and Henry Pecana

Tiger Winx: Anthony Arbasto and KR Guzman

UST-Maynila: Rancel Varga and Efraem Dimaculangan

Women’s Division

Air Force 1: Mary Ann Pantino and Jossa Cabalsa

Air Force 2: Khaa Andres and Angel Antipuesto

Banko Perlas: Dzi Gervacio and Bea Tan

Boysen-NU: Roma Doroman and Kly Orillaneda

Creamline: Fille Cainglet-Cayetano and Kyla Atienza

FEU: Shell Vallita and Sheena Gallentes

Malaya Business Insight: Kathy Bersola and Antonette Landicho

Petrogazz: Cienne Cruz and Jonah Sabete

RTU: Jonna Mae Delima and Arjean Dunlao

RTU – Don’s Churros: Mayla Grace Lim and Reyann Canete

UST-Maynilad 1: Gen Eslapor and Belove Barbon

UST-Maynilad 2: Derie Virtusio and Mary Joelene Ebro

BVR Christmas Open Brackets

Men’s Division

Bracket A – UST-Maynilad, Fury-Ritemed, Malaya Business Insight

Bracket B – Tiger Winx, Cignal 1, Army

Bracket C – PLDT, Cignal 2, Luna

Bracket D – Air Force, Boysen-NU, M&M

Women’s Division

Bracket A – Banko Perlas, Air Force 1, Boysen-NU

Bracket B – UST-Maynilad 1, Creamline, RTU-Don’s Churros

Bracket C – UST-Maynilad 2, FEU, Air Force 2

Bracket D – Malaya Business Insight, Petrogazz, RTU

BVR Christmas Open Match Schedule

December 14, 2018

0800 – Cignal 1 vs. Army (M)

0845 – UST-Maynilad vs. Fury-Ritemed (M)

0930 – Cignal 2 vs. Luna (M)

1015 – Tiger Winx vs. Army (M)

1100 – Boysen-NU vs. M&M (M)

1145 – Tiger Winx vs. Cignal 1 (M)

1230 – Break, change net

1300 – UST-Maynilad 1 vs. Creamline (W)

1345 – Banko Perlas vs. Air Force 1 (W)

1430 – Creamline vs. RTU-Don’s Churros (W)

1515 – Banko Perlas vs. Boysen-NU (W)

1600 – Petrogazz vs. RTU (W)

1645 – FEU vs. Air Force 2 (W)

1730 – UST-Maynilad 1 vs. RTU-Don’s Churros (W)

1815 – Air Force 1 vs. Boysen-NU (W)

1900 – Malaya Business Insight vs. RTU (W)

1945 – UST-Maynilad 2 vs. FEU (W)

2030 – Malaya Business Insight vs. Petrogazz (W)

2115 – UST-Maynilad 2 vs. Air Force 2 (W)

2200 – End of Day 1

December 15, 2018

0700 – Malaya vs. Fury-Ritemed (M)

0745 – Air Force vs. M&M (M)

0830 – PLDT vs. Cignal 2 (M)

0915 – Malaya vs. UST-Maynilad (M)

1000 – Air Force vs. Boysen-NU (M)

1045 – PLDT vs. Luna (M)

1130 – Break, change net

1145 – Quarterfinals match #1 (W)

1230 – Quarterfinals match #2 (W)

1315 – Quarterfinals match #3 (W)

1400 – Quarterfinals match #4 (W)

1445 – End of Day 2

December 16, 2018

0800 – Quarterfinals match #1 (M)

0845 – Quarterfinals match #2 (M)

0930 – Quarterfinals match #3 (M)

1015 – Quarterfinals match #4 (M)

1100 – Break, change net

1200 – Semifinals match #1 (W)

1300 – Semifinals match #2 (W)

1400 – change net

1420 – Semifinals match #1 (M)

1520 – Semifinals match #2 (M)

1620 – Celebrity Match

1730 – Bronze Medal Match (M)

1830 – change net

1900 – Bronze Medal Match (W)

2000 – Gold Medal Match (W)

2100 – change net

2115 – Gold Medal Match (M)

2200 – Awarding Ceremony

2230 – End of Day 2