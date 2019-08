The women’s CEV EuroBeachVolley tournament has taken place since 1994 and the 2019 edition will see 24 pairings compete for European glory.

From the 5 to 11 August, Moscow will host the best teams from across Europe. Let’s take a look at who will be playing who in the CEV EuroBeachVolley 2019 women’s match schedule.

Women’s EuroBeachVolley schedule

All match times are show in local Moscow time (UTC+3):

05 August 2019

Women’s EuroBeachVolley pool play

19:30

Bocharaova/Voronina 🇷🇺 vs. 🇦🇹 Schutzenhofer/Plesiutschnig

20:30

Kjolberg/Hjortland 🇳🇴 vs. 🇨🇿 Bonnerova/Maixnerova

06 August 2019

Women’s EuroBeachVolley pool play

10:00

Frolova/Ganenko 🇷🇺 vs. 🇫🇮 Lahti/Parkkinen

Heidrich/Verge-Depre 🇨🇭 vs. 🇩🇪 Ludwig/Kozuch

Behrens/Tillmann 🇩🇪 vs. 🇩🇪 Ittlinger/Laboureur

Lehtonen/Ahtiainen 🇫🇮 vs. 🇪🇸 Soria/Carro

11:00

Makroguzova/Kholomina 🇷🇺 vs. 🇺🇦 Lunina/Samoday

Liliana/Elsa 🇪🇸 vs. 🇪🇸 Lobota/Amaranta

Kloda/Ceynowa 🇵🇱 vs. 🇫🇷 Placette/Richard

Menegatti/Orsi Toth 🇮🇹 vs. 🇬🇷 Arvaniti/Karagkouni

14:00

Betshart/Huberli 🇨🇭 vs. 🇦🇹 Freiberger/Teufl

Strbova/Dubovcova 🇸🇰 vs. 🇫🇷 Jupiter/Chamereau

18:00

Rudykh/Dabizha 🇷🇺 vs. 🇳🇱 Stubbe/van Iersel

Borger/Sude 🇩🇪 vs. 🇨🇿 Kvapilova/Kubickova

Wojtasik/Kociolek 🇵🇱 vs. 🇨🇭 Caluori/Gerson

19:00

Birlova/Ukolova 🇷🇺 vs. 🇱🇻 Graudina/Kravcenoka

07 August 2019

Women’s EuroBeachVolley pool play

10:00

Bocharova/Voronina 🇷🇺 vs. 🇳🇴 Kjolberg/Hjortland

Schutzenhofer/Plesiutschnig 🇦🇹 vs. 🇨🇿 Bonnerova/Maixnerova

Behrens/Tillmann 🇩🇪 vs. 🇪🇸 Soria/Carro

Ittlinger/Laboureur 🇩🇪 vs. 🇫🇮 Lehtonen/Ahtiainen

11:00

Makroguzova/Kholomina 🇷🇺 vs. 🇪🇸 Lobato/Amaranta

Liliana/Elsa 🇪🇸 vs. 🇺🇦 Lunina/Samoday

Kloda/Ceynowa 🇵🇱 vs. 🇬🇷 Arvaniti/Karagkouni

Menegatti/Orsi Toth 🇮🇹 vs. 🇫🇷 Placette/Richard

14:00

Frolova/Ganenko 🇷🇺 vs. 🇨🇭 Heidrich/Verge-Depre

Lahti/Parkkinen 🇫🇮 vs. 🇩🇪 Ludwig/Kozuch

16:00

Rudykh/Dabizha vs. 🇩🇪 Borger/Sude

Stubbe/van Iersel 🇳🇱 vs. 🇨🇿 Kvapilova/Kubickova

Strbova/Dubovcova 🇸🇰 vs. 🇦🇹 Freiberger/Teufl

Betschart/Huberli 🇨🇭 vs. 🇫🇷 Jupiter/Chamereau

17:00

Birlova/Ukolova 🇷🇺 vs. 🇨🇭 Caluori/Gerson

Wojtasik/Kociolek 🇵🇱 vs. 🇱🇻 Graudina/Kravcenoka

08 August 2019

Women’s EuroBeachVolley pool play

09:30

Bocharova/Voronina 🇷🇺 vs. 🇨🇿 Bonnerova/Maixnerova

Kjolberg/Hjortland 🇳🇴 vs. 🇦🇹 Schutzenhofer/Plesiutschnig

Behrens/Tillmann 🇩🇪 vs. 🇫🇮 Lehtonen/Ahtiainen

Ittlinger/Laboureur 🇩🇪 vs. 🇪🇸 Soria/Carro

10:30

Makroguzova/Kholomina 🇷🇺 vs. 🇪🇸 Liliana/Elsa

Lunina/Samoday 🇺🇦 vs. 🇪🇸 Lobato/Amaranta

Kloda/Ceynowa 🇵🇱 vs. 🇮🇹 Menegatti/Orsi Toth

Arvaniti/Karagkouni 🇬🇷 vs. 🇫🇷 Placette/Richard

13:30

Frolova/Ganenko 🇷🇺 vs. 🇩🇪 Ludwig/Kozuch

Lahti/Parkkinen 🇫🇮 vs. 🇨🇭 Heidrich/Verge-Depre

Betschart/Huberli 🇨🇭 vs. 🇸🇰 Strbova/Dubovcova

Jupiter/Chamereau 🇫🇷 vs. 🇦🇹 Freiberger/Teufl

16:00

Rudykh/Dabizha 🇷🇺 vs. 🇨🇿 Kvapilova/Kubickova

Borger/Sude 🇩🇪 vs. 🇳🇱 Stubbe/van Iersel

17:00

Birlova/Ukolova 🇷🇺 vs. 🇵🇱 Wojtasik/Kociolek

Graudina/Kravcenoka 🇱🇻 vs. 🇨🇭 Caluori/Gerson

09 August 2019

Women’s EuroBeachVolley elimination rounds

09:30

Round of 24 [x4]

10:30

Round of 24 [x4]

13:30

Round of 16 [x3]

14:30

Round of 16 [x3]

15:30

Round of 16 [x2]

18:00

Quarter-final

19:00

Quarter-final

20:15

Quarter-final

21:15

Quarter-final

10 August 2019

Women’s EuroBeachVolley finals

10:00

Semi-final

11:00

Semi-final

18:30

Bronze

19:45

Gold